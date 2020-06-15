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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzun süre evda kalıp güneşe çıkanlar, önlem şart Deniz ve havuz kenarlarında mantar olmayın

İHA

– Korona virüs salgını sonrası eve kapanarak salgın tehlikesine karşı evlerinde sosyal izolasyona girenler güneşin kendisini göstermesi ve normalleşme süreci ile birlikte dışarıya çıkmaya başladılar. Ancak aylarca evlerinde izolasyona giren insanların güneşli havalarda dışarıya çıkması cilt için tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Atatürk Devlet Hastanesi Cildiye Polikliniği Doktoru Dermatolog Dr. Eda Haşal, güneşin tehlikeli ışınlarından korunmak için mutlaka insanların önlem almaları gerektiğini dile getirdi.

Uzun süre evda kalıp güneşe çıkanlar, önlem şart Deniz ve havuz kenarlarında mantar olmayın

– Korona virüs salgını sonrası eve kapanarak salgın tehlikesine karşı evlerinde sosyal izolasyona girenler güneşin kendisini göstermesi ve normalleşme süreci ile birlikte dışarıya çıkmaya başladılar. Ancak aylarca evlerinde izolasyona giren insanların güneşli havalarda dışarıya çıkması cilt için tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Atatürk Devlet Hastanesi Cildiye Polikliniği Doktoru Dermatolog Dr. Eda Haşal, güneşin tehlikeli ışınlarından korunmak için mutlaka insanların önlem almaları gerektiğini dile getirdi.
Yaklaşık 3 ay boyunca korona virüs salgını dolayısıyla evlerinde sosyal izolasyona çekilen ve kendilerini karantinaya alanlar için çıkılan güneş cilt için tehlike oluşturuyor. 3 Ay boyunca evlerinde kalanlar güneşin dünyaya en dik geldiği yaz aylarından önlem almadan dışarıya çıkmaları cilt kanseri başta olmak üzere birçok cilt hastalığına yakalanma risklerini de bulunduruyor. Güneşe bağlı cilt hastalıklarından korunmak ise alınacak küçük önlemlerle mümkün. Güneşin insan cildinde yaptığı rahatsızlıklar hakkında bilgiler veren Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cildiye Doktoru Dermatolog Dr. Eda Haşal, “Mutlaka güneşten koruyucu kullanmak gerekiyor. Ancak güneşten korunmak sadece kremlerle olmaz, insanların şapka takmaları, güneş gözlüğü ile birlikte açık renkli kalın dokunmuş kıyafetler kullanmaları gerekiyor. Kullanılacak güneş kreminin en az 36 faktörün üzerinde olmasını tercih ediyoruz. Güneşe çıkılmadan önce en az yarım saat öncesinde açık olan bölgelerine sürmeleri uyarısında bulunuyoruz. Saat 11 ile 16 arasında güneşin zararlı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle dışarı çıkacaklar ya sabah saatlerini yada akşam saatlerini tercih ederlerse ve mümkün mertebe gölgede dururlarsa herhangi bir sıkıntı yaşamazlar” dedi.

“Risk var ancak kurallara uyulursa riskler azalacak”
Dr. Eda Haşal, “Pandemi süresince alınan tedbirlerin yaz mevsimi öncesinde rahatlamamıza ve tedbirlerin azalmasıyla beraber risk tabiî ki de var ama alınacak önlemlere insanlar uyarlarsa herhangi sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Güneşten korunmada hem kıyafetlerimizle hemde koruyucularımızla dikkat edelim yeterli olacaktır” diye konuştu.

"Deniz kenarına ve havuzlara gidecekler dikkat"
Yazın özellikle deniz kenarına gidecekler içinde uyarılarda bulunan Dr. Eda Haşal, “Deniz cildimize iyi gelir. Ancak denize gittiklerinde insanlar kendi kişisel eşyalarını kullanmaları tavsiye ediyoruz. Başkalarına ait havlu, terlikleri kullanmamaları önerisinde bulunuyoruz. Çünkü başkalarına ait eşyaların kullanımından dolayı siğil yada mantar enfeksiyonlarına yakalanma riski bulunuyor” diye konuştu.
Özellikle havuz ve deniz kenarlarında insanlar için en büyük riskler arasında yer alan mantar enfeksiyonlarının tedavisi ile ilgili bilgilerde veren Haşal, “Ayak mantarı denildiğinde ayak parmak aralarında kaşıntı, kızarıklık, küçük küçük sulanmalarla ve soyulmalarla başlar. Polikliniğimize bu şikayetlerle başvuran hastalarımıza tedavilerini yapıyoruz. İnsanlar siğil şikayetleriyle de gelebiliyorlar. En çok havuza gidenlerle karşılaşıyoruz bu tip şikayeti olanlarla. Batma hissiyle başlayan ve sulanmalar şeklinde başlayıp yayılabiliyor. O nedenle böyle şikayetler karşılaşıldığında farkında olmakta fayda var. Bu şikayeti olan insanların hastaneye başvurmasında büyük önem var. Çünkü şikayetlerin ilk aşamasında tedaviye başlandığında çok daha çabuk sonuç alabiliyoruz. Hastalıkların ilerleyen aşamalarında sorunlar daha da büyüyebiliyor. O nedenle bilinçli olmakta fayda var” ifadelerinde bulundu.

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