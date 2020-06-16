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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dağlı’dan Yeşilay'a veda ziyareti

İHA

– Düzce'de uyuşturucu ile mücadele konusunda Yeşilay ile birlikte hareket ederek Düzce'ye Yeşilay Danışmanlık Merkezi kazandırılmasında etkin rol oynayan Vali Dr. Zülkif Dağlı, Yeşilay'a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Dağlı’dan Yeşilay'a veda ziyareti

– Düzce’de uyuşturucu ile mücadele konusunda Yeşilay ile birlikte hareket ederek Düzce’ye Yeşilay Danışmanlık Merkezi kazandırılmasında etkin rol oynayan Vali Dr. Zülkif Dağlı, Yeşilay’a veda ziyaretinde bulundu.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yeşilay ile birlikte Düzce’ye Yeşilay Danışmanlık Merkezi kazandırılmasında etkin rol oynayan Vali Dr. Zülkif Dağlı, Yeşilay Başkanı Ali Dilber ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Samsun Valiliği görevine atanan Vali Dağlı, veda ziyaretinde Yeşilay’ın çalışmalarını, bağımlılara, bağımlılık riski taşıyanlara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik sosyal destek veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde gerçekleştirdi. Yeşilay Düzce Şube Başkanı Ali Dilber, Düzce Şubesine Vali Dağlı’nın verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederken, yeni görev yerinde başarılar diledi. Vali Dağlı'nın veda ziyaretinde Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun ile Yeşilay Genel Müdür Yardımcısı Egemen Akyüz'de hazır bulunarak Vali Dağlı'ya Yeşilay'a verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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