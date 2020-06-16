Sokaklarda çocuklara şeker ve maske dağıtıldı

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– Korona virüs salgını nedeni ile 3 aydır evlerde kalan çocukların sınırlandırılmasının kaldırılmasının ardından sokaklara çıkan çocuklara Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin maske ve şeker dağıttı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı 18 yaş altında ki çocukların sokağa çıkmalarını kısıtlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme süreci kapsamında 18 yaş altında ki çocukların sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırdı. Sınırlamanın kaldırılmasının ardından Kaynaşlı’da çocuklar sokaklara çıkmaya başladı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’de çocukların sokağa çıkmaları ile birlikte belediye ekiplerince çocuklara maske dağıtılmasının talimatını verdi. Çocuklara maske dağıtılırken, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’de ilçe genelinde incelemeler de bulunurken, çocuklara şeker ve maske dağıtımı gerçekleştirdi. Şahin, “ Kısıtlamanın ardından çocuklar sokaklara çıkabildi. Sokaklar, parklar cıvıl cıvıldı. Gençlerimize maskelerini dağıtarak, hijyen kurallarına uymaları, ellerini bol bol yıkamaları, sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarı ve hatırlatmalarda bulunduk. İnşallah korona virüsü kısa süre içerisinde atlatacağız” ifadelerinde bulundu.

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