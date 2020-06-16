Özlü “Salgın döneminin cildimize etkilerine dikkat”

– Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emin Özlü, sık sık el yıkama ve fazla dezenfektan kullanımının derinin koruyucu tabakasını bozarak ciltte kuruluk ve egzama gelişmesine yol açabildiğini kaydetti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emin Özlü, salgın döneminde artan deri problemlerine dikkat çekerek cilt hastalıklarına karşı koruyucu önerilerde bulundu.

Korona virüs enfeksiyonundan korunmak için ellerin sık sık sabunla yıkanması ve alkol bazlı dezenfektanların kullanılmasının çok etkili olduğunu anımsatan Doç. Dr. Özlü, sık sık el yıkama ve fazla dezenfektan kullanımının derinin koruyucu tabakasını bozarak ciltte kuruluk ve egzama gelişmesine yol açabildiğini bildirdi.



“Salgın döneminde sık görülen deri problemleri ciltte kuruluk ve el egzamaları”

Salgın dönemde sık görülen deri problemlerinin ciltte kuruluk ve el egzamaları olduğunu ifade eden Özlü, “Egzamalardan korunmak için ellerin çok sıcak ya da soğuk su ile yıkanmamasını ve elleri kuruladıktan sonra hafif nemli cilde yağ bazlı nemlendiriciler uygulanmasını öneriyoruz. El temizliği dışında bulaşık, çamaşır yıkama ve yüzey temizleme gibi deterjan veya dezenfektan kullanımı gereken durumlarda eldiven kullanılmalıdır. Egzama geliştikten sonra ise uygun tedavi konusunda bir dermatoloji uzmanından görüş alınmalıdır” dedi.



“Stres bağışıklık sistemimizi olumsuz etkilediği için bu dönemde uçuk virüsü gibi virüsler tetiklenebilir”

Pandemi döneminde görülen yoğun stresin saçlarda dökülmeye neden olabileceğine işaret eden Doç. Dr. Özlü, “Stres bağışıklık sistemimizi olumsuz etkilediği için bu dönemde uçuk virüsü gibi virüsler tetiklenebilir veya daha şiddetli seyredebilir. Ayrıca stres ile ilişkili olan sedef hastalığı, gül hastalığı (rozasea), akne, ürtiker, vitiligo gibi hastalıklar ortaya çıkabilir veya şiddeti artabilir” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde evde kalmaya bağlı gelişen dengesiz beslenme nedeniyle akne sıklığında ve şiddetinde artış görülebileceğini belirten Özlü, akne oluşmasını önlemek amacıyla günlük hijyene dikkat edilmesi ve akneli ciltlere sahip kişilerin özel temizleme jelleriyle yüzünü günde 12 kez yıkaması gerektiğini söyledi. Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Özlü, ayrıca bol su içilmesi, karbonhidrattan fakir beslenilmesi ve çikolata gibi fazla kalorili gıdaların tüketilmesinin kısıtlanması önerisini de sözlerine ekledi.



“Ellerin yıkanmasından sonra düzenli nemlendirici kullanılmalı”

Covid19 ile mücadele sürecinde cilt sağlığını korumak için yapılması gerekenleri sıralayan Doç. Dr. Emin Özlü, ”Kuru cilde sahip olan kişiler duş yağı şeklinde cildi daha az kurutan ürünlerle ılık duş almalı ve fazla keselenmeden kaçınmalıdır. Ayrıca bu dönemde ellerin yıkanmasından sonra düzenli nemlendirici kullanılmalıdır. Özellikle yatmadan hemen önce ellere yağ bazlı nemlendiricilerin kullanılması kuruluk ve egzama gelişmesini engellemek için çok önemlidir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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