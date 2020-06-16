Çöplükte zehirlenmiş halde bulunan köpekler kurtarılamadı

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, çöp depolama alanında zehirlenmiş 3 köpekten 2'sinin yaşadığını fark eden mahalleli, veterinere getirdi. Veterinerlerin tüm çabalarına rağmen köpekler kurtarılamadı.<br>Olay, akşam saatlerinde Akınlar Mahallesi'nde bulunan çöp depolama alanında meydana geldi. Bölgeye çöp ayrıştırmak için giden vatandaşlar yerde yatan 3 köpeği gördü. Köpeklerden 2'sinin yaşadığını anlayan vatandaşlar, köpekleri alarak hemen veterinere götürdü. Veteriner hekimler köpekler müdahalede bulunup, serum taktı. Veterinerlerin tüm çabalarına rağmen köpekler kurtarılamadı. Yapılan incelemede köpeklerin zehirlendiği belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-16 21:01:59<br>
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