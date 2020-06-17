Düzce'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de zincirleme kaza: 3 yaralı

İHA

– Düzce'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Düzce'de zincirleme kaza: 3 yaralı

– Düzce’de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi Polis Merkezi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ş. idaresindeki 34 RV 7429 plakalı otomobil, O.Y. idaresindeki ECK GU 81 plakalı otomobil ve F.B. idaresindeki 81 AG 464 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir aracın lastiği yerinden fırlarken, 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan O.Y., F.Ş. ve S.Ş.’yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle İstanbul Caddesi çift şeritli olarak bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Trafik Şube ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çöplükte zehirlenmiş köpekleri telef olmaktan kurtardılar
YEREL HABERLER Çöplükte zehirlenmiş köpekleri telef olmaktan ...
Tıp öğrencisi kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürmeye çalıştı
YEREL HABERLER Tıp öğrencisi kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle ...
Çöplükte zehirlenmiş halde bulunan köpekler kurtarılamadı
YEREL HABERLER Çöplükte zehirlenmiş halde bulunan köpekler ...
Kediyi kurtarmak için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı
YEREL HABERLER Kediyi kurtarmak için kalp masajı ve suni teneffüs ...
Polisi gören maskeyi taktı
YEREL HABERLER Polisi gören maskeyi taktı
Polisi gören maskesini taktı Polis sokaklarda maske uygulaması yaptı Maske kullanımı 42 ilde zorunlu hale geldi
YEREL HABERLER Polisi gören maskesini taktı Polis sokaklarda maske ...
Özlü “Salgın döneminin cildimize etkilerine dikkat”
YEREL HABERLER Özlü “Salgın döneminin cildimize etkilerine dikkat”
Sokaklarda çocuklara şeker ve maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Sokaklarda çocuklara şeker ve maske dağıtıldı
Başkan Şahin çalışma yapılacak sokaklar inceledi
YEREL HABERLER Başkan Şahin çalışma yapılacak sokaklar inceledi
Ertan Taşlı, Vali Dağlı’ya yeni görevinde başarılar diledi
YEREL HABERLER Ertan Taşlı, Vali Dağlı’ya yeni görevinde başarılar ...
Ahmet Veli "Online teknik servis programları iş yükünüzü hafifletir"
YEREL HABERLER Ahmet Veli "Online teknik servis programları iş ...
Ömer Çelebi "Ayasofya tevhidin bilinmez mührüdür"
YEREL HABERLER Ömer Çelebi "Ayasofya tevhidin bilinmez mührüdür"
LGS için geri sayım başladı Büşra Emül "Sorular ile inatlaşmayın"
YEREL HABERLER LGS için geri sayım başladı Büşra Emül "Sorular ile ...
Milli sporcular salonda çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Milli sporcular salonda çalışmalara başladı
Vali Dağlı’dan Yeşilay'a veda ziyareti
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan Yeşilay'a veda ziyareti
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu 
YEREL HABERLER Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta ...
Vali Dağlı veda ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Vali Dağlı veda ziyaretlerini sürdürüyor
DTSO'da komite toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER DTSO'da komite toplantısı gerçekleştirildi
Düzce’de sağanak yağış etkili oldu metrekareye 35 kilo yağış düştü
YEREL HABERLER Düzce’de sağanak yağış etkili oldu metrekareye 35 ...
Sosyal mesafeli ilk sınav gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli ilk sınav gerçekleştirildi
Düzce TEM Otoyolunda otomobil refüje girdi: 3 yaralı Kazalı aracı almaya gelen çekici çamura saplandı
YEREL HABERLER Düzce TEM Otoyolunda otomobil refüje girdi: 3 ...
Sakarya'da otomobil refüje girdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya'da otomobil refüje girdi: 3 yaralı
Uzun süre evda kalıp güneşe çıkanlar, önlem şart Deniz ve havuz kenarlarında mantar olmayın
YEREL HABERLER Uzun süre evda kalıp güneşe çıkanlar, önlem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X