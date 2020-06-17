Ayakları çatıya sıkışan iki kargayı itfaiye ekipleri özgürlüklerine kavuşturdu Kurtarılan kargalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi

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Düzce’de 3 katlı bir binanın çatısına ayakları sıkışan iki karga, itfaiye erlerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak Doğa Kurma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Düzce Karacamusa Mahallesi’nde bulunan MemurSen evlerinde meydana gelen olayda, 3 katlı bir apartmanın çatısına sıkışan kargaları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine geldi. Çatıya ulaşan ekipler yarım saatlik çalışmalar sonucunda iki kargayı sıkıştıkları yerden çıkarttı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu tekrardan özgürlüklerine kavuşan kargalar, ilk tedavilerinin ardından doğaya salınması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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