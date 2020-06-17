Ayaklarına ip dolanan kargaları itfaiye kurtardı

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZE, (DHA)- DÜZCE'de, 3 katlı bir binanın çatısında ayaklarına ip dolanan 2 karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. <br>Düzce Karahacımusa Mahallesi'nde, 3 katlı binanın çatısında 2 karganın çırpındığını görenler, Düzce İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, ayaklarına ip dolandığını tespit ettiği kargaları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveniyle çatıya yanaşan ekipler, kargaların ayağına dolanan ipleri keserek, kurtardı. Daha sonra kargalar, doğaya salınması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-17 14:50:47<br>
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