Düzce'de okullarda LGS hazırlığı sürüyor

– Hafta sonu Düzce’de 96 okulda gerçekleştirilecek olan LGS sınavı öncesinde hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor. Okulların girişlerinde sosyal mesafe alanları oluşturulmaya başlandı.

Korona virüs salgını nedeni ile ertelenen LGS sınavları 20 Haziran’da ülke genelinde yapılacak. Yeni Normalleşme sürecinde gerçekleşecek sınavlar için Düzce’de 96 okulda hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Okulların giriş kısımlarında bekleme alanları, giriş alanları oluşturulurken, sınıflarda dezenfekte ve hijyen kuralları için çalışmalar yapılıyor. Ayrıca sınıflarda sosyal mesafe alanlarına uygun sıralarda yerleştiriliyor.

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