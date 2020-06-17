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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik hatları yer altına alınıyor

İHA

– Düzce'de elektrik şebekesinin yer altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Ekipler Gazhane caddesi üzerinde elektrik hatlarını yer altına alarak çalışmalarına devam ederken, Düzce Belediyesi ekipleri de kaldırımlarda düzenleme yapıyor.

Elektrik hatları yer altına alınıyor

– Düzce’de elektrik şebekesinin yer altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Ekipler Gazhane caddesi üzerinde elektrik hatlarını yer altına alarak çalışmalarına devam ederken, Düzce Belediyesi ekipleri de kaldırımlarda düzenleme yapıyor.
Düzce’de elektrik şebekesinin yer altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi üzerinde elektrik şebeke ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında elektrik hatları yer altına alınma işlemlerinin büyük bir kısmı tamamlandı. Kaldırımlarda oluşan bozulmalar nedeni ile Düzce belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de anında kaldırım çalışmalarına başladı. Yaz aylarında toz ve çamur oluşmaması için başlatılan çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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