Annesini kaybeden yavru karaca biberonla besleniyor

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) BOLU'da, köpekler tarafından kovalanınca annesini kaybeden yavru karaca, Düzce´de koruma altına alındı. Yavru karaca, biberonla süt verilerek besleniyor.<br>Başıboş köpekler tarafından kovalanan yavru karaca, annesini kaybetti. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tüm aramalara rağmen anne karacayı bulamayınca, yavruyu, Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.<br>Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan karaca, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altına alındı. Anne sütüne ihtiyaç duyan ve büyüme çağında olan yavru karaca, biberonla süt verilerek besleniyor.<br>Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, karacanın bir süre sonra bulunduğu yerde doğaya salınacağını söyledi.<br> DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-18 10:44:18<br>

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