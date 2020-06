Düzce’de meydana gelen selde dereler taştı, evleri su bastı Tarım arazilerinin zarar gördüğü sel sonrasında vatandaşlar mağdur oldu

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle dereler taşınca, bazı evleri su bastı. Tarım arazilerinin zarar gördüğü selde yollar sular altına kaldı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Dağlardan gelen yağmur sularının da etkili olması ile birlikte dereler taştı. Evleri basan suyu vatandaşlar tahliye etmeye çalıştı. Gölyaka’ya bağlı Kuyudüzü, Zekeriyaköy, Değirmendere ve İçmeler köyleri ile Yazıpınar Mahallesi’nde derelerin taşması nedeniyle yollar ve tarım araziler sular altında kaldı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri ile Gölyaka Belediyesi’ne bağlı ekipler olaya anında müdahale ederek dere yataklarında temizleme ve genişleme çalışması başlattı.



"Heyelan geleceğinden korkuyoruz"

Evinin bahçesi sular altında kalan bir vatandaş, "Bir anda yağmur yağdı. Bağlantı yolunun altında kalan evlerimizi su bastı. Kendi çabalarımız ile akıntıyı kesmeye çalıştık. Ama daha çok yağarsa sıkıntı yaşayacağız. Ekipler hemen müdahale etmez ise evimize heyelan geleceğinden korkuyoruz. Evimiz dağın dibinde. Sular akıyor toprak kayarsa ev yerle bir olacak" dedi.



"Can kaybı yok, evleri su bastı"

Düzce İl Genel Meclis Üyesi Fazlı Koç, taşkının meydana gelmesinin ardından İl Özel İdaresi ve Gölyaka Belediyesi olarak anında dere yataklarına müdahale ettiklerini, herhangi bir can kaybı olmadığını, evleri ve dikili tarım arazilerinde hasarlar oluştuğunu söyledi. Koç, "En çok hasar şu anda Yazıpınar Mahallesi’nde oluştu. Dere aşırı yağış sonrasında tıkanmasının ardından mahalle aralarına yayılıyor. Daha tespit çalışması yapılmadı ama 810 evde su baskını tespit edildi. Köylerde çok büyük bir sıkıntı yok yatağından çıkan dereler mevcut. Hemen bölgede tüm tedbirleri aldık. İlçe merkezimizde Yazıpınar Mahallemizde bir hasar var. Şu anda bize gelen herhangi bir can kaybı haberi yok. Hayvanlarla alakalı çok bir sıkıntı duymadık. Ekili ve dikili araziler ile fındık tarlalarında ciddi bir sıkıntı var. Ama tespit çalışmaları da yapılıyor” diye konuştu.

