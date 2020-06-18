Düzce´de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>DERE YATAĞINDAKİ ÇALIŞMADAN KORKAN ÇOCUĞUN GÖZYAŞLARI<br>Düzce Gölyaka'da etkili olan sağanak sonrası ilçede su baskını meydana gelen mahallelerde İl Özel İdaresi ekipleri ve halk, dere yataklarını açmak için yoğun çaba harcadı. Gölyakalılar, kesim motorlarıyla derelerin içinde bulunan ağaçları keserken, İl Özel İdaresi ekipleri de dere yataklarını genişletti. Evde mahsur kalan çocuk, taşan suları ve çalışmaları izlerken, gözyaşı döktü. Küçük çocuk, pencereden çalışmaları izlerken, annesi tarafından sakinleştirildi.<br>Gölyaka Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda da heyelan nedeniyle yol kapandı. Polis ekipleri, bölgede önlem aldı.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-18 17:20:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.