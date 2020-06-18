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Vali Atay’dan 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan’ın ailesine ziyaret

İHA

– Düzce Valisi Cevdet Atay, göreve başlar başlamaz ilk olarak 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın baba ocağını ziyaret etti.

Vali Atay’dan 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan’ın ailesine ziyaret

– Düzce Valisi Cevdet Atay, göreve başlar başlamaz ilk olarak 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın baba ocağını ziyaret etti.
Vali Cevdet Atay, Düzce’de ki ilk ziyaretini 15 Temmuz 2016’da Gölbaşı’nda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın baba ocağına yaptı. Vali Atay, Ufuk Baysan’ın Annesi Hanife ve babası Ramazan Baysan ile Beyköy Çalıcuma’da ki evlerinde sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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