Düzce'de LGS korona virüs tedbirleri altında tamamlandı

Liselere giriş sınavı korona virüs tedbirleri altında yapıldı. 7 bin 400 öğrencinin kayıt yaptırdığı LGS sınavına yaklaşık 7 bin öğrenci girdi. Korona virüs tedbirleri öğrencileri mutlu etti.

Liselere giriş sınavı (LGS) korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler altında yapıldı. Öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren sınavların yapılacağı okulların önlerine geldi. Aileleri ile birlikte sınav merkezlerine doluşan öğrenciler, korona virüs tedbirleri çerçevesinde sadece kapıda güvenlik güçlerinin soruları ile salonlara alındılar. Üst aramasının yapılmadığı sınav salonu girişlerinde öğrenciler, yanlarında unuttukları cep telefonlarını ailelerine verirken, sınav heyecanı ile ailelerde okulların önünde yoğunluk oluşturdular. Polisin sık sık sosyal mesafe uyarısı yaptığı LGS sınavı öncesinde öğrenciler sınav salonlarını görmesinin ardından okulların bahçelerinde sıra olarak tek tek sınav salonlarına alındılar. Okul içine girişte de öğrenciler yine korona virüs tedbirleri çerçevesinde ellerine dezenfektan sıkıp, maskelerini alarak okul içersine alındılar.

Sınavdan çıkan öğrenciler, heyecanlarını onları dışarıda sabırsızlıkla bekleyen aileleri ile paylaştılar. Öğrenciler soruların kolay olduğunu dile getirdiler.

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