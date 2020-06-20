İtfaiye aracının kaza anı saniye saniye görüntülendi Şanslı adam yaralanmaktan saniyelerle kurtuldu

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– Düzce’de itfaiye aracının karıştığı kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Kaza sırasında bir kişi itfaiye aracının üzerine geldiğini görünce kaçarak canını kurtardı.

Düzce’de öğlen saatlerinde meydana gelen bir yangına müdahale etmek için olay yerine giden merdivenli itfaiye aracı kazaya karıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden itfaiye sürücüsü kaldırım üzerindeki ağaca çarparak durabilirken, kaza anında bir vatandaş yaralanmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına an ve an yansıdı.

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