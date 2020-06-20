İtfaiye aracı kaldırımdaki ağaca çarptı, son anda canını kurtardı

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı kaldırıma çıkarak ağacı devirdi. Bir kişi koşarak aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.<br>Kaza, öğle saatlerinde, Düzce Bolu Caddesi'nde meydana geldi. Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiyeciler, baca yangınına müdahale etmek için itfaiye müdürlüğünden yola çıktı. Celal Kasapoğlu Caddesi'nden Bolu Caddesi'ne dönmeye çalışan sürücünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kaldırımda yürüyen bir kişi, itfaiye aracının geldiğini görüp koşarak kendini son anda kurtardı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, itfaiye aracının ağaca çarparak devirmesi, kaldırımda yürüyen kişinin itfaiye aracına bakarak koşması yer alıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-20 18:09:14<br>

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