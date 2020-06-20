Diyaliz hastası kadın evinde ölü bulundu

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, diyaliz hastası Yasemin İlhan (34), evinde ölü bulundu. <br>Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Diyaliz hastası olan Yasemin İlhan ile eşi tedavileri için diyaliz merkezine gitti. Yasemin İlhan diyaliz tedavisinin ardından evine gitti. Tedavisi devam eden eşi ise bir süre sonra Yasemin İlhan'ı telefonla aradı ancak ulaşamadı. Eşine ulaşamayan kişinin haber vermesi üzerine polis ve itfaiye ekibi eve gitti. İtfaiye ekibi merdivenli araç ile eve pencereden girdi. Eve giren ekipler, Yasemin İlhan'ın cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yasemin İlhan'ın cesedi, otopsi için Adli Kurumu'na kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-20 22:54:20<br>

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