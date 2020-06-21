Düzce’de zincirleme trafik kazası

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– Düzce Zonguldak D655 Karayolu’nda üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde D655 Karayolu Konuralp mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan E.H. idaresindeki 81 EV 214 plakalı otomobil, Konuralp mevkiinde yağış nedeni ile kayganlaşan yolda duramayarak Y.C.D. idaresindeki 34 PUK 45 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Y.C.D. de önündeki Ö.S. idaresindeki 81 AAJ 049 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen kazazedelerin yardımına koşarken, bölgeye sağlık ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, kaza nedeni ile tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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