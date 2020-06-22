Tellere takılan tilki yavruları kurtarıldı

<br>Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de tellere takılan 2 tilki yavrusunu gören vatandaş, yanlarına yılan yaklaştığını görünce de paniğe kapılarak Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü´ne haber verdi. Yılan uzaklaştırılarak tilki yavruları kurtarıldı.<br>Düzce Aynalı köyünde, tarlasında çalışan bir vatandaş 2 yavru tilkinin başlarının tele sıkıştığını gördü. Yavruları kurtarmak isteyen vatandaş, yavru tilkilerin yakınında yılan olduğunu fark edince paniğe kapılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´ne haber verdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yılanı alandan uzaklaştırdı. Daha sonra teller kesilerek 2 yavru tilki kurtarıldı. Yavru tilkiler bulundukları yerde doğaya salındı.<br> DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-22 11:17:05<br>
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