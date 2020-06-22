Mayıs ayının zam şampiyonu havuç oldu Havuç yüzde 40 zamlandı

– Düzce’de mayıs ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 40 zam ile havuç oldu. Sivri biber ise yüzde 50 ucuzladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 2020 Mayıs ayı verilerini açıkladı. Enflasyon sonuçlarına göre mayıs ayında zam şampiyonu yüzde 40,73 ile havuç oldu. Havucu, yüzde 21,43 artışla erkek tişörtü, yüzde 17,37 artışla erkek gömleği, yüzde 19,92 artışla kadın ceketi ve yüzde 14,95 artışla elma izledi. Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 52,04 ile sivri biber oldu. Sivri biberi yüzde 37.99 ile sarımsak, yüzde 37.71 soğan, yüzde 19.85 patates, yüzde 3,63 kadın eşofmanı oldu.

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