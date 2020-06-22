Rektör Çakar ve ekibi Vali Atay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Düzce Valisi olarak atanan Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. İdris Şahin, Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay eşlik etti.

Ziyarette, Vali Cevdet Atay ile şehir ve üniversite hakkında görüş alışverişinde bulunan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret, iyi niyet ve başarı temennilerinin ardından sona erdi.

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