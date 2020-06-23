Muhtar, budanan ağaçtan başına dal düşmesiyle yaralandı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, belediye ekiplerince budanan ağaçtan düşen dal, Muhtar Hüseyin Mali´nin başına düştü. Yaralanan Mali, tedaviye alındı. <br>Olay, öğle saatlerinde, Çay Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, muhtarlık binası önündeki ıhlamur ağaçlarının uzayan dallarını budamaya başladı. Ancak budanan dallardan biri, muhtarlık binasına girmek isteyen <br>Muhtar Hüseyin Mali'nin başına düştü. Kanlar içinde kalan Mali, gelen 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-23 12:08:52<br>

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