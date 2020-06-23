Yıldırımın düşen ev alev alev yandı

<br>Tezcan SOLMAZ/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde yıldırımın düştüğü tek katlı ahşap ev alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.<br>Öğle saatlerinde, Akçakoca ilçesi Karatavuk köyünde Metin Meydan'a ait evin üzerine yıldırım düştü. Ailenin bahçede bulunduğu sırada yıldırımın düştüğü tek katlı ev alev aldı. Ailenin haber vermesi üzerine Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-23 18:22:28<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.