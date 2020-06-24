Düzce Üniversitesi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü protokol imzaladı

– Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu İl Şube Müdürlüğü ile çeşitli iş birliği konularını içeren üç protokol imzaladı.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığı’nda gerçekleştirilen iş birliği protokollerini, Orman Fakültesi adına Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Bolu İl Şube Müdürlüğü adına ise İl Şube Müdürü Serpil Uysal imzaladı. Protokoller; Bolu il sınırları içerisinde bulunan “Akdoğan ve Rüzgârlar Ebe Çamı Tabiatı Koruma Alanı”, “Kökez Çok Yaşlı Göknar Ormanı Tabiatı Koruma Alanı” ve “Bolu Kale Fındığı Tabiatı Koruma Alanı”nın kaynak değerleri envanteraraştırma ve izleme programının geliştirilmesi için yapılacak faaliyetleri ve ArGe çalışmalarını kapsıyor. Tarafların yükümlülükleri ve sorumluluklarının belirlendiği protokollerde Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, tüm uzmanlık gerektiren çalışmaların bilimsel temellere dayalı olarak yürütülmesinden ve çalışma alanında araştırma yapacak uzmanların temin edilmesinden sorumlu olacak. Ayrıca Orman Fakültesi çalışma kapsamında formatı belirlenen bilimsel çalışma raporunu, haritaları ve veri tabanını 153 Gün sonunda; İdareye, kurumsal bir yapı değişikliği olması durumunda ise Doğa Koruma ve Milli Parkları temsil eden kuruma teslim edilecek. Bolu İl Şube Müdürlüğü ise kendi bünyesinden bir personeli bu çalışmalar çerçevesinde görevlendirecek. Çalışma alanına yönelik 1/25.000 ölçekli sayısal topografik haritalar ile arazi çalışmalarında kullanılacak araçların temini sağlanacak. Bolu İl Şube Müdürlüğü, envanteranalitik etüt ve sentez aşaması sonrası, çıktılarına ilişkin bilgilendirme ve değerlendirme amacıyla bilim otoriteleri ve bilim insanları, tabiatı koruma alanının temsilcileri, kurum/kuruluşların temsilcileri ve proje koordinasyon ekibi veya arazi ekipleri ile birlikte toplantı düzenleyecek.

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