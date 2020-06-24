Kilit parke taşı yapım çalışmaları devam ediyor

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– Kaynaşlı Belediyesi Kumluca Mahallesi’nde bulunan sokaklara kilit parke yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce’nin Kaynaşlı İlçesinde alt yapıları tamamlanan sokaklarda Belediye ekiplerince kilit parke yapım çalışmaları başlatıldı. İlçenin dört bir yanında yeni açılan veya alt yapısı tamamlanan sokaklarda uygulanan kilit parke taşı örme çalışmaları Kumluca Mahallesi’nde mezarlık sokak ve Şehitlik sokakta başlatıldı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek personelle bir araya geldi. Personele başarılar dileyen Başkan Şahin ilçenin dört bir yanında kilit parke örme işlemini yapacaklarını dile getirdi.

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