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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Üniversitesi’nden 21. yüzyıla ışık tutacak uluslararası kongre

İHA

Düzce Üniversitesi’nden 21. yüzyıla ışık tutacak uluslararası kongre

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğiyle düzenlenen “I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi (ICOPR’20), alanında uzman konukların katılımıyla başladı.
Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan, fakat Covid19 pandemisi nedeniyle uzaktan erişim yöntemiyle düzenlenen ICOPR’20’de, eğitim bilimleri alanında 21. yüzyıla ışık tutacak bilgiler paylaşılacak.
“Çevre ve 21. Yüzyıl Becerileri Eğitimi” ana temalı kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Göksoy, ilk kez düzenledikleri kongreden dolayı onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Amaçlarının; dünyadaki eğitimci, akademisyen, eğitim yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerle; uzmanlık, deneyim ve bilimsel araştırmaların, projelerin paylaşılması, tartışılması, sunulması ve geleceğe yönelik yeni araştırmalara ufuk açmak olduğunu belirten Doç. Dr. Göksoy, 33 farklı konuda, 17 ülkeden 193 bildirinin ulusal ve uluslararası araştırma sonuçlarının 2426 Haziran 2020 tarihleri arasında paylaşılacağını dile getirdi.
Programda konuşan Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Eğitim Fakültesi olarak düzenledikleri kongreden dolayı olumlu duygular içerisinde olduğunu belirterek sözlerine başladı. Hissettiği en önemli duygunun kaygı olduğunu dillendiren Prof. Dr. Koç, insanları üzmeme, iyi ve doğru şeyler yapma kaygısı taşıyan bireylerin dünya ve ülkemize önemli katkılar sunacağının altını çizdi. Bu kaygıların bir ürünü olarak kongreyi organize ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Koç, kongre ile katılımcıların doğru akademik, eğitsel, sosyal ve psikolojik deneyimler kazanmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi. Programın yeni kavramlara, yeni kavramların da yeni deneyimlere yol açacağına işaret eden Prof. Dr. Koç, kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.
Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise, eğitimde yenilik olarak önemli bir fırsat sunan Eğitim Fakültesi’nin yaptığı kongrenin gurur verici olduğunu ifade etti. Kendisinin de bir eğitimci olarak konuya zihin yorduğunu belirten Prof. Dr. Genç, alanla ilgili geçmişten günümüze birçok görüşün ortaya atıldığını dile getirerek Eğitim Fakültesi’nin çabalarını takdirle karşıladıklarını vurguladı. Eğitimin çok önemli bir alan olduğunun altını çizen Genç, programın hayırlı ve başarılı olmasını diledi.
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yaptığı konuşmasına, Düzce Üniversitesi öncülüğünde Eğitim Fakültesi’nin ilk kez düzenlediği uluslararası kongreden duyduğu memnuniyeti belirterek başladı. İçinde bulunduğumuz çağda çok şeyin değiştiğini kaydeden Rektör Çakar, değişimi yönetmenin ve değişime yön vermenin çok önemli olduğunu vurguladı. Eğitimin değişime yön vermedeki en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çakar, gençlerin çok iyi eğitilmesi gerektiğini söyleyerek onların rol model olabilecek davranışlar edinebilmesinin önemine değindi. Kongrede farklı ülkelerden alanında uzman konukların paylaşacağı deneyimlerin değerli katkılar sunacağını belirten Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, uluslararası katılım sağlayan tüm konuklara da ayrıca teşekkür ederek programın başarılı olması dileklerinde bulundu.
Programın açılış bölümü, kongrenin çağrılı konuşmacısı Doç. Dr. Mehmet Okutan’ın “21. Yüzyılda İnsan ve Okullar” başlıklı sunumuyla sona erdi. Açılış konuşmalarının sonrası, dijital salonlarda devam eden kongrede; “Gelişen Dünyada Eğitim Bilimleri”, “Öğretmen Yetiştirmenin Geleceği”, “Eğitimin Bugünü ve Geleceği” alt temalarında oturumlar gerçekleştirildi. Üç gün süresince, dünyadaki meslek profesyonelleriyle uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılacağı kongrenin bildiri özet metinleri, kongre sonrasında ekitap olarak paylaşılacak. Ayrıca bildirilerin tam metinleri, makale biçimine dönüştürülmek ve hakem değerlendirme sürecinden geçirmek koşulu ile yine ekitap şeklinde yayınlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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