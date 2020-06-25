Vali Atay, çalışmaları yerinde inceliyor Vali Cevdet Atay, çalışanlara tatlı ikram etti

– Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, çalışanlara tatlı ikram etti. Vali Atay özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etmesinin ardından köy halkıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Özel İdaresince Karadere Hasanağa köy yolunda yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Atay çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen'den bilgi alarak personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti çalışanlara ise tatlı ikramında bulundu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Atay daha sonra köylülerle bir araya gelerek hem tanışma fırsatı buldu hem de köylülerin sorunlarını yerinde dinledi.

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