Mezarlıkta otlar ilaçlandı

– Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Düzce il genelinde yabani otların etkisiz hale getirilmesi için ilaçlama çalışması başlattı. İlk çalışma Düzce Şehir Mezarlığı’nda yapıldı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce kurulan ekip, ilk olarak Şehir mezarlığını ilaçladı. Şehir merkezindeki tüm mezarlıklarda ot ilaçlama çalışmalarının tamamlandığını belirten ekipler, "Mezarlıklarda oluşan yabani otları etkisiz hale getirmek ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla ilaçlama çalışmalarının ilk aşamasını tamamladık. Bu sayede mezarlıklara gelen ziyaretçiler daha rahat edecek" dedi. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca, tüm mezarlıklarda ilaçlama işleminin havaların ısınması ile başlandığını ve ilk ilaçlama bakım çalışmalarının sona erdiğini söyleyerek, mezarlıklarda kullanılan ilaçların etkisinin 1015 gün süreceğini belirtirken; ziyarete giden vatandaşların otlarla temas etmemeleri, ilaçlama yapılan bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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