Kadınlara özel spor salonu açılıyor

– Kaynaşlı Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında kadınlara özel spor salonu açıyor. Kayıt olmak isteyen kadınlar belediyeye giderek kayıt yaptırabilecek.
Kaynaşlı Belediyesi Sosyal belediyecilik alanında çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce ilçede gençler için açılan spor salonunun ardından yeni yapılan düzenlemeler ile kadınlara yönelikte spor salonu açıldı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, “Merkez Mahallemizde bulunan iş merkezi altında sosyal belediyecilik alanında Kaynaşlı Fitness Centerını hizmete aldık. Salonda bayan hocamızın eşliğinde kadınlara yönelik pilates, fitness ve kardio kursları verilecek. Spor yapmak isteyen kadınlarımız belediyemize gelerek kayıt yaptırabilecek. Spor salonumuz tamamen ücretsizdir” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.