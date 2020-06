Görme engelli Ahizer'in müzik öğretmenliği hayali gerçek oldu

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik bölümünün ilk görme engelli öğrencisi olan Ahizer Özbek (25), mezun olduktan sonra, öğretmen olarak Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne atandı. Ahizer Özbek ilkokuldan itibaren müzik öğretmeni olmayı hayal ettiğini, öğrencilerine kavuşmak için gün saydığını söyledi. <br>Ahizer Özbek, erken doğum sonrası kuvöze konulduğunda iddiaya göre yanlış tedavi sonrası görme yetisini kaybetti. Ahizer Özbek, ilkokuldan itibaren müzik derslerine ilgi göstermeye başladı ve üniversite hayatında müzik bölümünü tercih etti. Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü´nden başarıyla mezun olan Ahizer Özbek, engelli kadrosuyla Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine müzik öğretmeni olarak atandı. Ahizer Özbek, üniversite hayatı boyunca kendisine tüm imkanları sağlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar´ı ziyaret etti. Ahizer Özbek, Rektör Prof. Dr. Çakar´a, Neşet Ertaş´ın Gönül Dağı türküsünü söyleyerek teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Çakar, Özbek´e geçici mezuniyet belgesini vererek, meslek hayatında başarılar diledi. <br>Müzik öğretmenliğinin çocukluk hayali olduğunu belirten Ahizer Özbek, "Engel durumu erken doğum sonucu oldu. 6,5 aylık doğdum, kuvözde gözlerimi bağlamamalarının sonucunda görme yetimi kaybettim. Sonra ilkokulda müzik derslerinde müzik öğretmeni olmam gerektiğini düşündüm. Müzik dersleri ilgimi çekiyordu. O günden sonra benim her gün ağzımda ben müzik öğretmeni olacağım sözü vardı. Hayallerini kurmaya başladım. Düzce Üniversitesi´ne geldim çok şükür mezun oldum. Konya´ya müzik öğretmeni olarak atandım." dedi <br>'HAYALİM ÇOCUKLARIN YÜREKLERİNE DOKUNMAK'<br>Özbek, meslek hayatında çocukların yüreklerine dokunmak için çalışacağını ifade ederek, "Benim hayalim başka çocukların yüreklerine dokunabilmekti. Şu an çocuklarıma bir an önce kavuşmak istiyorum. Staj döneminde, formasyon döneminde çocuklarla çok ilgileniyordum. Sınıfın en yaramaz çocuğunun bile ben giderken ağladığını biliyorum. Bu nedenden dolayı birilerinin hayatlarına dokunmuş olmayı gördüm. İnşallah bu saatten sonra da böyle devam edecek. Güzel etkinlikler yapacağım. Onlarla öğretmen, öğrenci ilişkisinden çok abla, kardeş ilişkisi kurmayı istiyorum." diye konuştu. <br>'ÇOK GÜZEL ÖĞRENCİLER YETİŞTİRECEK'<br>Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Ahizer Özbek ile gurur duyduklarını belirterek, "Ahizer bize insanoğlunun azmettiği sürece, hayallerine ulaşmak için gayretle çaba sarf ettiği sürece önünde engelin olmadığını, o engelin sadece insanın zihninden ve sadece kendisinde olduğunu gösteriyor. Eminim ki çok güzel bir öğretmen olup, çok güzel öğrenciler yetiştirecek. Hatta benim gönlümden Ahizer´in akademisyen olması bile geçiyor. İnsanın içine dokunan bir hayata bakışı var. Allah yolunu açık etsin. Biz ihtiyaç duyduğu her an yanında olmaya devam edeceğiz. Bu gurur hem üniversitemizin hem Ahizer´in kendisine ait. Kendi kendisi ile gurur duyması gerekiyor." dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-26 08:33:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.