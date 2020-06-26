1 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak E-fatura konusunda firmalara uyarı Yazılım firması genel müdürü Ahmet Veli: “Firmalar aktivasyonlarını son güne bırakmamalı”

– Vergi Usul Kanunun tebliğine göre 1 Temmuz'dan itibaren yönetmelik kapsamındaki firmaların efatura ve eirsaliye’ye geçmelerinin zorunlu olacak. Yazılım şirketi yetkilileri, firmaların geçişlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.



Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından edönüşüm alanında kapsamlı bir düzenleme yapıldı. 1 Ocak itibari ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile eArşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 bin TL'yi aşması halinde, söz konusu faturaların, “eArşiv Fatura” olarak GİB tarafından sunulan eBelge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirildi. Tebliğe ek olarak brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olanlar, Akaryakıt istasyonları, EPDK lisanslı şirketler, motorlu taşıt imal, ithal ve bayileri ve bavul ticareti yapan firmalari 1 Temmuz'dan itibaren Efaturaya geçmeleri zorunlu hale gelecek.



"Firmalar aktivasyonlarını son güne bırakmamalı”

Firmaların geçişlerini son güne bırakmaması gerektiğini belirten Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, "Vergi usul kanunun tebliğine göre 1 Temmuz itibariyle yönetmelik kapsamındaki firmaların Efatura ve Eİrsaliye’ye geçmeleri zorunlu olacak. Şirketler dijital dönüşümle hem bilgiyi dijital ortama aktarmanın rahatlığını yaşıyor hem de maliyet ve zaman avantajlarıyla verimliliklerini arttırıyor. Bilsoft ön muhasebe programı olarak EFatura, EArşiv Eİrsaliye gibi hizmetleri sunarak müşterilerimize program içerisinde işletmelerini en kısa sürede sağlayabilmek imkanı sunuyoruz. Bilsoft olarak 90 bin firmaya hizmet veriyoruz. Bu süreçte ciddi yoğunluk yaşıyoruz. Müşterilerimizin işlemlerini aksatmadan mağduriyet yaşatmamak adına ek mesai yapmaktayız. Benim tavsiyem yönetmelik kapsamındaki firmaların işlemlerini son güne bırakmadan aktivasyonlarını biran önce yapmaları olacaktır. Bilsoft yazılım olarak EDönüşüm hizmetlerinde de müşterilerimizin her zaman yanındayız” dedi.



EFaturaya geçiş nasıl yapılır?

EFaturaya firmaların nasıl geçeceğini de aktaran Veli, "Şahıs firmaları Eimza, Tüzel firmaları ise mali mühür almaları gerekiyor. E İmza veya mali mühür geldikten sonra müşterilerimiz bizlere ulaşıyor ve aktivasyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aktivasyon işleminden sonra müşterimiz artık faturalarını elektronik ortamda güvenli olarak gönderebiliyor" diye konuştu.



Hangi firmalar geçecek

1 Temmuz itibari ile Brüt satış hasılatı 5 Milyon Tl ve üzerinde olanlar, Akaryakıt istasyonları, EPDK lisanslı şirketler, motorlu taşıt imal, ithal ve bayileri ve bavul ticareti yapan firmalar Efatura ve Earşiv’e, 25 milyon TL ve üzeri kazanç elde eden Efatura mükellefleri, maden işletme ruhsat sahipleri ve bu işletmelerle yaptıkları sözleşme ile maden üretenler, şeker imalatçıları, demir çelik üreticileri ve gübre takip sistemine kayıtlı mükellefler Eirsali’ye ye geçmesi zorunlu olacak.

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