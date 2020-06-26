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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTSO heyetinden Vali Atay’a hayırlı olsun ziyareti

İHA

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri Cumhurbaşkanlığı kararı ile Düzce Valisi olarak atanan Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti.

DTSO heyetinden Vali Atay’a hayırlı olsun ziyareti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri Cumhurbaşkanlığı kararı ile Düzce Valisi olarak atanan Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarete; DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri katılım sağladı. Ziyarette konuşan DTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, oda çalışmaları ve hedefleri hakkında Vali Cevdet Atay’a bilgiler verirken, yeni görevinde kendilerine başarılar dilediler.
Ziyaret dolayısıyla memnun olduğunu ifade eden Vali Cevdet Atay ise STK’lara büyük önem verdiğini belirterek, ilerleyen süreçte Düzce için yürütülecek ekonomik faaliyetlerde DTSO ile sürekli olarak iş birliği içerisinde olacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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