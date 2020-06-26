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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20 milyon Euro’luk yatırım ile odun sirkesi üretilecek

İHA

– Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ile GPTECH Firması arasında tarımsal atıklardan odun sirkesi üretimi ile iş birliği protokolü imzalandı. Firma Düzce'de 20 Milyon Euroluk yatırım ile dünyanın en büyük kapasiteli odun sirkesi üretim tesisini kuracak.

20 milyon Euro’luk yatırım ile odun sirkesi üretilecek

– Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ile GPTECH Firması arasında tarımsal atıklardan odun sirkesi üretimi ile iş birliği protokolü imzalandı. Firma Düzce’de 20 Milyon Euroluk yatırım ile dünyanın en büyük kapasiteli odun sirkesi üretim tesisini kuracak.
Düzce’de tarımsal atıklardan katma değeri yüksek olan odun sirkesi üretimi konusunda Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi ve GPTECH Firması ile özel usul ve esaslarına ilişkin mutabakat imzalandı. Şirket Düzce’de üretim tesisinde öncelikle pilot ölçekli, daha sonra ise tam ölçekli odun sirkesi üretimi yapacak. Tesis tamamlandığında ise Dünyanın en büyük kapasiteli odun sirkesi üretimi Düzce’de kurulacak.

20 Milyon Euroluk yatırım
Düzce’de toplam yatırım bedeli 20 milyon euro olan ve 5 milyon euroluk kısmı tamamlanan üretim alanında şu anda tarımsal atıklardan odun kömürü elde ediliyor. Odunun kömüre dönüştürülmesi için uygulanan proliz işlemi sırasında ortaya çıkan bir ürün olan odun sirkesi tarım ve hayvancılık alanında kullanım imkânlarına sahip olması ile biliniyor. Türkiye'de büyük çaplı ve lisanslı üreticisi olmayan odun sirkesi, tamamen dışa bağımlı bir ürün iken işbirliği süreci ile fabrikanın üretim alanında Düzce Üniversitesi'nin ArGe desteği, Düzce II Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tarımsal alan desteğiyle önce pilot ölçekli, sonra da tam ölçekli odun sirkesi üretimi yapılacak. Planlanan tesisin tamamlanması durumunda, Dünyanın en büyük kapasiteli odun sirkesi üretim tesisi Düzce'de kurulmuş olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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