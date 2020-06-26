Vali Atay hastaları ziyaret etti

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Atatürk Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hem hastanenin son durumunu inceledi, hem de hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay göreve başlamasının ardından ziyaretlerine devam ediyor. Vali Aty son olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hem hastanenin son durumunu hem de hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Atay’ın hastane ziyaretine Vali yardımcısı Haluk Çakmak, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Hastane Başhekimi Op. Dr. Volkan Temi ve diğer sağlık yöneticilerde eşlik etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nin genel durumu ve pandemi sürecinde yürütülen sağlık hizmetleri hakkında Vali Atay’a bilgilendirmelerde bulundu. Vali Atay, hastane ile ilgili bilgileri almasının ardından yataklı servislerde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek durumları hakkında doktorlarından bilgi alarak, hastalara acil şifalar diledi. Vali Atay daha sonra acil serviste tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile bir süre sohbet ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Düzce Valisi Cevdet Atay son olarak özveri ve gayretleri ile pandemi sürecinde yoğun bir şekilde çalışan doktor, hemşire ve sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Kısa süreli sohbet eden Vali Atay, çalışmalarında başarılar diledi.

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