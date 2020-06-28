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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzceli çiftçilere 101 bin lira hayvan desteği verildi

İHA

– Korona virüs salgını sonrasında çiftçilere desteğin artırılmasının açıklanmasının ardından Düzce'de çiftçilere hayvancılık desteklemeleri de arttırıldı. Düzce'de bu kapsamda 46 yetiştiriciye 101 bin 450 TL hayvan desteği verildi.

Düzceli çiftçilere 101 bin lira hayvan desteği verildi

– Korona virüs salgını sonrasında çiftçilere desteğin artırılmasının açıklanmasının ardından Düzce’de çiftçilere hayvancılık desteklemeleri de arttırıldı. Düzce’de bu kapsamda 46 yetiştiriciye 101 bin 450 TL hayvan desteği verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı korona virüs salgını sonrasında çiftçilere desteğin arttırılması ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından Düzce’de çiftçilere de hayvancılık desteklemeleri yapıldı. Mayıs ayı içerisinde Düzce’de 2019 yılı besilik erkek sığır desteklemesi kapsamında 40 yetiştiriciye 333 besilik hayvan için toplam 83 bin 250 lira destekleme işlemi yapıldı. Ayrıca, 2020 yılı mayıs ayı hayvan hastalık tazminat desteklemeleri kapsamında da 6 yetiştiriciye 18 bin 200 lira tazminat işlemi de yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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