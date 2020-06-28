5 milyon 705 bin kanatlı hayvan sevki yapıldı

– Düzce’de bulunan kanatlı hayvan çiftlikleri ve besi hanelerde Mayıs ayı içerisinde gönderilen miktar belli oldu. Buna göre 5 milyon 705 bin 623 kanatlı hayvanın diğer şehirlere sevkiyatı yapıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri kapsamında Mayıs ayı içerisinde 5 milyon 705 bin 623 adet kanatlı hayvanlar diğer şehirlere sevk edildi. Ayrıca raporda veteriner sağlık raporu ile 106 adet büyükbaş hayvan’da diğer şehirlere sevk edildi. Düzce’de bulunan besihanelerde bulunan 19 bin 705 kilogram karkas et, 3 bin 980 kilogram sakatat, 3 bin kilogram hayvansal yağ ve 4 bin kilogram kemik unu sevki de gerçekleşti.



Düzce’de 82 bin 108 kilo et

Düzce’de bulunan 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 267 büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayenelerini gerçekleştiren Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Düzce’de ki kasaplara 82 bin 108 kilogramda etin ulaşması için denetim yaptı. Sağlıklı etin tüketime ulaşması için ekipler çalışmalarını devam ettirecek.

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