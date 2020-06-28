AB ülkelerine Mayıs ayında bin 540 ton 545 kilo fındık ihraç edildi

– Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’de mayıs ayında AB ülkelerine bin 540 ton 545 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından üretiliyor. Fındık üretiminin önemli bölgelerinden olan Düzce’de de Mayıs ayındaki fındık ihracat rakamları açıklandı. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre ise AB ülkelerine Mayıs ayında bin 540 ton 545 kilo fındık ihracatı gerçekleşti.

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