Hayvan hastalıkları ile mücadele devam ediyor

– Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Mayıs ayı içerisinde 15 bin 952 büyükbaş hayvana, bin 835 küçükbaş hayvana ve 4 bin 61 köpeğe aşı çalışması gerçekleştirdi.

Düzce’de hayvan hastalıkları ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde belirlenen köylerde büyükbaş, küçükbaş ve köpeklere aşı çalışması gerçekleştirdi. Mayıs ayı içerisinde 46 köy 14 mahallede 8 bin 133 büyükbaş hayvana şap aşısı, 13 köy 7 mahallede 156 büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 49 köy 12 mahallede 7 bin 673 büyükbaş hayvana sığırların Nodüler Ekzantemi aşısı uygulandı. 19 köyde bin 455 hayvana koyun keçi vebası aşısı ve 9 köyde 380 küçükbaş hayvana brusella aşısı koruyucu olarak uygulandı. Ayrıca ekipler 51 köy ve 9 mahallede 4 bin 61 köpeğe de kuduz aşısı uyguladı.

886 hayvan tanımlaması yapıldı

Düzce’de yeni hayvanların tanımlama çalışmalarını da sürdüren ekipler, 502 adet büyükbaş ve 384 küçükbaş hayvana kulak küpesi takıldı.

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