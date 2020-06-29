Vali Atay Akçakoca'daki çalışmaları inceledi

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Düzce Valisi Cevdet Atay Akçakoca ilçesinde incelemelerde bulundu. Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ile birlikte Akçakoca'nın çeşitli alanlarındaki restorasyon çalışma sahalarını inceleyen Vali Atay son durumlar ve detaylarla ilgi yetkililer ile görüştü.

Vali Cevdet Atay, Akçakoca ilçesi Yukarı Mahalle'de Vilayetler Birliği Konağı, Kalkın Köyü'nde Vilayetler Birliği Oteli ve Hacıyusuflar Mahallesi'nde Pınar Yanı Camii restorasyon alanlarında incelemelerde bulunurken Akçakoca Kaymakamı ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

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