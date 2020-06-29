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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Divapan’a üst düzey ziyaret

İHA

– MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet Düzce'nin köklü sanayi kuruluşlarından birisi olan Divapan'ı ziyaret ederek, Genel Müdür Muzaffer Aydemir'den bilgi aldı. Heyet daha sonra fabrikayı gezerek incelemelerde bulundu.

Divapan’a üst düzey ziyaret

– MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet Düzce’nin köklü sanayi kuruluşlarından birisi olan Divapan’ı ziyaret ederek, Genel Müdür Muzaffer Aydemir’den bilgi aldı. Heyet daha sonra fabrikayı gezerek incelemelerde bulundu.
Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin, Düzce Başkanı Vefa Pehlivan ve Başkan Yardımcısı Selahattin Aydın Düzce’de köklü sanayi kuruluşlarından Divapan’ı ziyaret ederek, fabrikanın çalışması, piyasaya sunduğu ürünler ve piyasa koşulları hakkında Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir’den bilgiler aldı. Ayrıca MÜSİAD Genel Başkanı Kaan ve beraberindekilere fabrikayı da gezdiren Muzaffer Aydemir, geleceğe yönelik projelerini de anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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