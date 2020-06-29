Gençlere Bilsoft'tan önemli destek

– Türkiye genelinde 90 binden fazla müşteriye hizmet veren ve KOBİ’ler için ticari yazılım geliştiren Bilsoft, üniversitelerle gerçekleştirdiği iş birliğini her geçen gün daha da geliştiriyor. Son olarak Akçakoca Meslek Yüksekokulu ile Bilsoft online ve Premium muhasebe programlarının Bilgisayarlı Muhasebe derslerinde öğretilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.

Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli ve Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik iş birliği protokolünü Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde imzaladı. Akçakoca yerleşkesinde gerçekleşen protokole Öğr. Gör. Dr. Emrah Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Önder Kethüda, Arş. Gör. Ali Çetinkaya katıldı. Yapılan görüşmelerde bundan sonraki süreçte birlikte hangi projelerin gerçekleştirilebileceği müzakere edildi. Bilsoft genel müdürü Ahmet Veli üniversitelerden iş birliği kapsamında gelebilecek bütün projelere ve yeni fikirlere açık olduklarını ve bu projelerin genellikle katma değeri yüksek projeler olduğunu ifade etti. Akçakoca Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik, mezuniyet sonrası genellikle KOBİ’ lerde çalışan Meslek Yüksek Okulu mezunlarının Bilsoft ticari yazılım programlarını öğrenerek iş hayatında bir adım öne geçeceklerine inandığını ifade etti ve yakın gelecekte yeni iş birliği için tekrar bir araya geleceklerini belirtti.

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