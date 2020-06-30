Kaynaşlı Belediyesi cami çevresinde düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

– Kaynaşlı Belediyesi ilçe merkezinde çalışmalarını bir yandan sürdürürken bir yandan da ilçeye bağlı köylerde çalışmalar yapıyor. Ekipler, Üçköprü Köyü’nde cami çevresinde peyzaj ve alt yapı çalışması başlattı.

Kaynaşlı Belediyesi, ilçe genelinde mahalle ve köylerde alt yapı, peyzaj ve çevre düzenleme işlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler öncelikle ilçe merkezinde ki mahallelerde çalışmalar yapıyor. Daha sonra ise Kaynaşlı sınırları içerisinde kalan köylerde çalışmalar yürütüyor. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’de hem köylerde hem ilçe merkezinde vatandaşların ihtiyacı için var güçleri ile çalıştıklarını, yapabilecekleri her şeyi yaptıklarını söyledi. Başkan Şahin, “İlçemiz Üçköprü Köyü Osman Mahallesi Cami’nde ekiplerimiz tarafından peyzaj, çevre düzenlemesi ve kilitli parke taşı öncesi alt yapı çalışmaları başlattık. Kısa süre içerisinde burada tüm çalışmalarımızı yapacağız. Kaynaşlımıza bağlı tüm köylerimizde belediyemizin gücü yettiğince çalışmalar yapacağız” dedi.

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