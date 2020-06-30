Yangınzede aileye yapılan evi inceledi

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– Çilimli Kaymakamı Onur Şan, Yukarıkaraköy’de geçtiğimiz günlerde evi yanan aileye yapılan evi yerinde inceleyerek yetkililer bilgi aldı.

Düzce’nin Çilimli ilçesinde geçtiğimiz günlerde A. D.’ye ait evde yangın çıkmış ve kullanılamaz hale gelmişti. Çilimli Kaymakamlığı hemen olaya müdahil olarak evi tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaş için aynı yerde ev yapımına başladı. Köy muhtarı ile beraber yangınzede aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Onur Şan, daha sonra köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

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