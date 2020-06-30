Suyun kokusunda yaşanan değişim, köylüleri endişelendirdi  

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suyun kokusunda yaşanan değişim, köylüleri endişelendirdi  

DHA

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin İstilli köyünde vatandaşlar, Manisa´da yaşanan depreminin ardından köy meydanında artezyenden gelen suyun kokmasının kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı incelemek üzere sudan numuneler alırken, kokuya kükürtün neden olmuş olabileceğini belirtti. Merkeze bağlı İstilli köyünde, 1954 yılında köy meydanında yaklaşık 200 metre derinlikten artezyen suyu çıkarıldı. Köylüler, 66 yıldır kesintisiz akan suyun kenarında halı yıkayıp, kanallar...

Suyun kokusunda yaşanan değişim, köylüleri endişelendirdi  

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin İstilli köyünde vatandaşlar, Manisa´da yaşanan depreminin ardından köy meydanında artezyenden gelen suyun kokmasının kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı incelemek üzere sudan numuneler alırken, kokuya kükürtün neden olmuş olabileceğini belirtti.<br>Merkeze bağlı İstilli köyünde, 1954 yılında köy meydanında yaklaşık 200 metre derinlikten artezyen suyu çıkarıldı. Köylüler, 66 yıldır kesintisiz akan suyun kenarında halı yıkayıp, kanallar aracılığı ile bahçelerini suluyor. Manisa´da yaşanan depremin ardından suyun kokusunun yoğunlaştığı, oluşturulan havuzun dibinden de su kabarcıkları ile birlikte mil çıkmaya başladığı belirtildi. Köy sakinleri endişelenirken, muhtar Hüseyin Şimşek durumu Düzce Üniversitesi´ne bildirerek analiz talebinde bulundu. <br>Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ve asistanları gelerek ilk incelemeyi yaptı, akan su ile su kaynağından numune alarak incelemek üzere Düzce Üniversitesi Merkez Laboratuvarı´na götürdü. <br>`AĞIR KOKU OLUNCA ENDİŞELENDİK´ <br>Köy Muhtarı Hüseyin Şimşek kokunun yoğunlaşması nedeniyle endişelendiklerini belirterek, "Son zamanlarda Türkiye´nin değişik yerlerinde deprem olunca yer hareketliliğinden kaynaklı olabileceğini düşündüğümüz kokusunda bir artış hissettik. Bizde Düzce Üniversitesi´ndeki uzmanlara haber verdik. Kendileri gerekli kontrolleri yaptı. Alınacak analiz sonucuna göre tekrar değerlendireceğiz. Yan taraflarında da fazla su çıkmaya başlayınca ondan da şüphelendik. Yer altında bir hareketlilik mi var? En azından vatandaşlarımıza bilgi vermiş olacağız. Herhangi bir durum var mı, yok mu? Bizde merak ettik endişemiz o. Ağır koku olunca endişelendik" dedi. <br>NUMUNELERİN ANALİZİ YAPILACAK <br>Doç. Dr. Uğur Hasırcı kesin sonuçların analizler sonrası ortaya çıkacağını, ancak sudaki yoğun kokunun hissedildiğini ifade ederek, "Köylüler tarafından son zamanlarda yer hareketliliği nedeniyle suda kokunun arttığı ve daha önce olmayan bir kaynağın daha belirdiği söylendi. İlk olay yerine geldiğimizde eskiden akan suyun ve yeni akan suyun PH değerleri ile iletkenlik değerlerini ölçtük. Her iki suyunda iletkenliği ve PH değerleri aynı görünüyor. PH ve iletken değerlerinin aynı olması suların aynı kaynaktan geliyor olması anlamına gelmiyor. Numuneler aldık. Üniversitemizin merkez laboratuvarında analizini yapacağız" diye konuştu.<br>'KÜKÜRT KOKU YAPABİLİR'<br>Doç. Dr. Hasırcı kokunun nedenlerini ili ilgili şu değerlendirmede bulundu: <br>"Koku iki sebepten kaynaklanabilir. Çünkü yoğun hissedilen ağır bir koku var. Birincisi bu havuzda aşırı kirlenme ve yosunlaşma alg üremesine neden olabilir. Alg üremesi de koku yapabilir. Ama burası o kadar büyük bir havuz değil kokunun bundan kaynaklandığını düşünmüyoruz, analizlerden sonra belli olacak. İkinci alternatif ise Düzce´de birçok kaynaktan çıkan kükürtlü su. Kükürt sülfür su içinde yoğunsa koku yapabilir. Sebebi bu olduğunu tahmin ediyoruz. Son zamanlarda kükürt yoğunlaşmış olabilir. Numune aldık hem ağır metal analizi hem de suyun içerik analizini yapacağız. Kokunun kaynağını bulmaya çalışacağız. Su analizi sadece bunun yer altı hareketliliğiyle ilgili olduğunu söylemek için yeterli değil. Aynı zamanda zemin ve inşaat mühendislerinin çeşitli zemin analizleri yapması gerekiyor."DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-30 09:04:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de üretilen ilaç Amerikan beyaz kelebeği sorununa çözüm oldu Nem ağacından üretilen organik ilaç zararlı haşereleri tarım alanlarından uzaklaştırıyor İlacın sebze ve meyvelere zarar vermediği belirlendi
YEREL HABERLER Düzce'de üretilen ilaç Amerikan beyaz kelebeği ...
Düzce’de araç sayısı 113 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Düzce’de araç sayısı 113 bine yaklaştı
Düzce’de Hafızlık tespit sınavı başladı
YEREL HABERLER Düzce’de Hafızlık tespit sınavı başladı
Yangınzede aileye yapılan evi inceledi
YEREL HABERLER Yangınzede aileye yapılan evi inceledi
Kaynaşlı Belediyesi cami çevresinde düzenleme çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kaynaşlı Belediyesi cami çevresinde düzenleme ...
Düzce’de Kazukoğlu Kavşağı yenilendi
YEREL HABERLER Düzce’de Kazukoğlu Kavşağı yenilendi
Yuvasından düşen yavru serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yuvasından düşen yavru serçeyi itfaiye ekipleri ...
Gençlere Bilsoft'tan önemli destek
YEREL HABERLER Gençlere Bilsoft'tan önemli destek
Memur-Sen Başkanı Çelebi “Sınavlar hemen yapılmalı”
YEREL HABERLER Memur-Sen Başkanı Çelebi “Sınavlar hemen yapılmalı”
Akçakoca’da temizlik seferberliği aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Akçakoca’da temizlik seferberliği aralıksız sürüyor
Divapan’a üst düzey ziyaret
YEREL HABERLER Divapan’a üst düzey ziyaret
Sav “Aşırı sıvı kaybı böbrek yetmezliğine neden olabilir”
YEREL HABERLER Sav “Aşırı sıvı kaybı böbrek yetmezliğine neden ...
Vali Atay Akçakoca'daki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Vali Atay Akçakoca'daki çalışmaları inceledi
Gençlik merkezi YKS’de kalem topladı
YEREL HABERLER Gençlik merkezi YKS’de kalem topladı
Otobüsün motoru alev aldı, itfaiye yangını büyümeden söndürdü
YEREL HABERLER Otobüsün motoru alev aldı, itfaiye yangını büyümeden ...
TEM Otoyolu'nda otobüs yangını
YEREL HABERLER TEM Otoyolu'nda otobüs yangını
Terleten sınav sona erdi Öğrenciler sınavda aileler dışarıda terledi
YEREL HABERLER Terleten sınav sona erdi Öğrenciler sınavda aileler ...
Kuyudan çıkan yanan su şaşırtıyor
YEREL HABERLER Kuyudan çıkan yanan su şaşırtıyor
Hayvan hastalıkları ile mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Hayvan hastalıkları ile mücadele devam ediyor
Gıda ve yem denetimlerinde 82 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Gıda ve yem denetimlerinde 82 bin lira ceza kesildi
AB ülkelerine Mayıs ayında bin 540 ton 545 kilo fındık ihraç edildi
YEREL HABERLER AB ülkelerine Mayıs ayında bin 540 ton 545 kilo ...
5 milyon 705 bin kanatlı hayvan sevki yapıldı
YEREL HABERLER 5 milyon 705 bin kanatlı hayvan sevki yapıldı
6 bin 436 ton gıda ihraç edildi
YEREL HABERLER 6 bin 436 ton gıda ihraç edildi
Efteni Gölü misafirlerini bekliyor Efteni Gölü havadan drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Efteni Gölü misafirlerini bekliyor Efteni Gölü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X