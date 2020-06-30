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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrikli bisiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı Bisiklet yolunda kaza

İHA

– Düzce'nin Küçükmehmetler köyü mevkii bisiklet yolunda elektrikli bisiklet ile bisiklet çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı.

Elektrikli bisiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı Bisiklet yolunda kaza

– Düzce'nin Küçükmehmetler köyü mevkii bisiklet yolunda elektrikli bisiklet ile bisiklet çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı.
Olay akşam saatlerinde Aydınpınar Caddesi Küçükmehmetler köyü mevkii bisiklet yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. idaresindeki elektrikli bisiklet karşı şeritten gelen E.B. idaresinde ki bisikletli ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücüde yola savrulurken, çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koşarak, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler elektrikli bisiklet sürücü A.T.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Bisiklet sürücüsü ise kazadan hafif sıyrıklarla atlatması nedeni ile olay yerinde tedavi oldu. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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