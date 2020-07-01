Çilimli Toplum Sağlığı Merkezine moral ziyareti

– Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, personel ve çalışanlara moral verdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreci ile ilgili olarak Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, ilçe ilçe toplum sağlığı merkezi ve hastaneleri ziyaret ederek moral desteği veriyor. Müdür Dr. Yılmaz, yeni normalleşme sürecinde alınan önlemler ve yürütülen çalışmalar ile ilgili ilçe toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimi Dr. Kübra Aldemir’den bilgi aldı. Daha sonra personel ile bir araya gelen Dr. Yılmaz, özveri ve gayretli çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür ederek moral verdi.

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