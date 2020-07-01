Memur-Sen’den Vali Atay’a hayırlı olsun ziyareti

– MemurSen Düzce Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrasında Düzce Valisi olarak atanan Vali Cevdet Atay’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

MemurSen Düzce İl Temsilcisi Ömer Faruk Çelebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Valiler Kararnamesi ile düzce Valiliği’ne atanan Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Vali Atay ziyaretten dolayı teşekkür ederken MemurSen Başkanı Ömer Faruk Çelebi MemurSen’in projeleri ile ilgili bilgiler aktardı.

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