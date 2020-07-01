Akçakoca’da turizm zabıtası göreve başladı

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Batı Karadeniz’in incisi Akçakoca’da kentin tanıtımına yönelik oluşturulan turizm zabıtası ekiplerini devreye soktu.

Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Turizm Zabıta Ekibi', kente gelen turistlere yardımcı olabilmek için göreve başladı. Turistlere; iletişim, gastronomi, halkla ilişkiler, kent tarihi, turizm ekonomisi, genel mesleki etik, turist rehberliği, rekreasyon gibi konularda bilgilendirmeler yapacak 'turizm zabıtası' turistik alanlarda görev yapmaya başladı.

Yabancı dil bilen 4 kişilik ekibin kentin turizm ve kültürüne katkı sağlayacağını kaydeden Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ekibe gerekli eğitimlerin verildiğini belirterek, "Turizm konusunda zabıta arkadaşlar eğitildi. Turistlere şehir konusunda bilgilendirme yapacağız. Gelen tüm sorulara cevap vereceğiz, arkadaşlarımızın eğitimleri tamamlandı. Bugünden itibaren ilçemizin insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde ve tarihi kısımlarda arkadaşlarımız görev alacak" dedi.

Ceneviz Kalesi, Çuhalı Çarşısı ve kent merkezinde yerli ve yabancı turistlere bilgilendirme yapacak olan turizm zabıtası, zaman zaman da esnafa giderek esnafa konu hakkında bilgiler verecek.

Başkan Yanmaz eğitimleri süren diğer turizm zabıtalarının da önümüzdeki günlerde göreve başlayacağının ifade etti.

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