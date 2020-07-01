Motosikletin park halindeki otomobile çarptığı kaza, kamerada

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Semih Keskin yönetimindeki 81 FN 113 plakalı motosiklet yol kenarında park halinde duran Hasan Şengüloğlu´na ait 81 AAF 001 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.<br>Bu arada kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-07-01 13:03:55<br>
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